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20:46, 19 марта 2024Мир

Экс-министр обороны Великобритании допустил отправку войск на Украину

Экс-глава Минобороны Британии Уоллес не исключил отправку войск на Украину

Фото: Anna Gordon / Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что придется отправить британские войска на Украину. Об этом сообщает Daily Mail.

Он также призвал установить в качестве минимального уровня расходов на оборону три процента ВВП, предупредив, что британским войскам, возможно, «придется воевать на Украине».

По его словам, стране необходимо тратить 3 процента ВП на оборону, потому что ее солдатам, которые служат национальной безопасности, «нужно быть защищенными».

Уоллес подчеркнул, что Великобритания не может дождаться улучшения экономики, прежде чем Вооруженные силы получат необходимое финансирование.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала возможную отправку войск стран НАТО на Украину эскалацией конфликта, которой надо избежать любой ценой. Она подчеркнула, что страна никоим образом не поддерживает подобное предложение.

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      Семен Александров
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