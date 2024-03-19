Премьер Италии призвала избежать эскалации на Украине

Мелони: отправка войск НАТО на Украину станет эскалацией, которую надо избежать

Отправка войск стран НАТО на Украину станет эскалацией конфликта, которую надо избежать любой ценой. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РИА Новости.

Мелони прокомментировала в ходе выступления в Сенате Италии заявления об отправке войск стран Европейского союза на Украину. Она дополнила заявление главы МИД Италии Антонио Таяни об отказе страны поддержать эту инициативу.

«Мы считаем [эту идею] предвестником опасной эскалации, которую следует избежать любой ценой», — заявила премьер Италии. Она подчеркнула, что страна никоим образом не поддерживает подобное предложение.

Ранее Таяни связал отправку войск НАТО на Украину с риском третьей мировой войны. Он добавил, что страна не намерена «вступать в войну с Россией», несмотря на поддержку Украины.