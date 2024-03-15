МИД Италии связал отправку войск НАТО на Украину с риском третьей мировой войны

Глава МИД Италии Таяни: ввод войск НАТО на Украину грозит третьей мировой войной

НАТО должна исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны. О такой связи заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, его слова передает RAI News 24.

«Думаю, что НАТО не должна вступать [в конфликт] на Украине, надеюсь, что ни одна сторона не будет вводить туда войска. При вступлении в войну с Россией есть риск начала третьей мировой войны», — заявил Таяни.

Глава МИД добавил, что Италия защищает «международное право и свободу Украины» с помощью «военных, экономических, технических инструментов всех видов», но при этом не намерена «вступать в войну с Россией».

Таяни также отметил, что прямого участия стран НАТО в военном конфликте с Россией «итальянцы, как и все здравые люди, не хотят».

7 марта Таяни заявил, что Италия не находится в состоянии войны с российским народом, и назвал итальянцев друзьями россиян.