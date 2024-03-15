Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 15 марта 2024Мир

МИД Италии связал отправку войск НАТО на Украину с риском третьей мировой войны

Глава МИД Италии Таяни: ввод войск НАТО на Украину грозит третьей мировой войной

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

НАТО должна исключить возможность отправки войск на Украину, так как это решение грозит началом третьей мировой войны. О такой связи заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, его слова передает RAI News 24.

«Думаю, что НАТО не должна вступать [в конфликт] на Украине, надеюсь, что ни одна сторона не будет вводить туда войска. При вступлении в войну с Россией есть риск начала третьей мировой войны», — заявил Таяни.

Глава МИД добавил, что Италия защищает «международное право и свободу Украины» с помощью «военных, экономических, технических инструментов всех видов», но при этом не намерена «вступать в войну с Россией».

Таяни также отметил, что прямого участия стран НАТО в военном конфликте с Россией «итальянцы, как и все здравые люди, не хотят».

7 марта Таяни заявил, что Италия не находится в состоянии войны с российским народом, и назвал итальянцев друзьями россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал удары ВСУ по мирным городам и селам России перед выборами

      Телохранитель раскрыл пугающую причину не оставлять шторы открытыми в отеле

      В Петербурге нашли уникальное место

      Обнаружены последствия курения для клеток

      Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

      Недовольный приговором суда россиянин выстрелил в сбившего его сына водителя

      Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

      Ослаблению позиций ВСУ в Донбассе нашли объяснение

      Путин впервые прокомментировал бои на границе

      Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше