В Китае прокомментировали возможную отправку французских военных на Украину

МИД Китая надеется, что Франция будет способствовать деэскалации на Украине

Китай искренне надеется на то, что Франция будет способствовать деэскалации ситуации на Украине. Так официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал возможную отправку туда французских военных, сообщает РИА Новости.

«Китай искренне надеется на то, что все соответствующие стороны проявят политическую волю, будут способствовать охлаждению ситуации, а также приложат совместные усилия для скорейшего прекращения огня и боевых действий», — сказал дипломат.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, это поможет созданию сбалансированной и устойчивой структуры безопасности в Европе.

Ранее Министерство обороны Франции отвергло информацию директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о планах Парижа направить на Украину военный контингент. В ведомстве отметили, что этот случай выявил систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией.