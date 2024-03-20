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13:07, 20 марта 2024Мир

В Кремле ответили на планы ЕС использовать российские активы для помощи Украине

Песков: Россия ответит ЕС судебными преследованиями на использование ее активов

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Россия ответит судебными преследованиями лицам и странам Европейского союза (ЕС), ответственным за использование доходов от ее замороженных активов для помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что ЕС «прекрасно отдает себе отчет в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа».

Ранее стало известно, что на саммите, который пройдет с 21 по 22 марта, лидеры ЕС обсудят использование доходов от российских активов для помощи Украине.

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