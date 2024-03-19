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18:30, 19 марта 2024Мир

В Евросоюзе обсудят использование доходов от российских активов для Украины

Лидеры ЕС на саммите 21-22 марта обсудят использование доходов от активов России

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) обсудят использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине на саммите 21-22 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Лидеры обсудят использование доходов от замороженных российских активов для Украины. Мы имеем все большее единодушие по этому вопросу», — рассказал источник.

Однако он отметил, что не стоит ожидать окончательного решения данного вопроса по итогам саммита.

Кроме того, источник добавил, что европейские лидеры также будут обсуждать антироссийские санкции и меры борьбы с обходом действующих рестрикций.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил закупать оружие для Украины за счет 90 процентов доходов от активов России. Оставшиеся 10 процентов политик хочет перенаправить в бюджет ЕС для повышения потенциала ВПК Украины.

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      Виктория Кондратьева
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