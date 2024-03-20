В Кремле высказались о намерении США поставлять Украине ракеты ATACMS

Пескову неизвестно о намерении США поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о намерении США поставлять Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

Политику задали вопрос о том, будет ли Россия вынуждена отодвинуть буферную зону до Польши в случае получения Киевом дальнобойных ракет.

«Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такой информации», — ответил он.

Ранее Песков высказался о предложении главы евродипломатии Жозепа Борреля использовать 90 процентов доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам представителя Кремля, это ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права.