Песков ответил на предложение Борреля использовать активы России для помощи ВСУ

Песков: предложение ЕС по активам России ведет к разрушению международного права

Предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля использовать 90 процентов доходов от замороженных активов России для военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — ответил официальный представитель Кремля на заявление европейского дипломата.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности предложил закупать ВСУ оружие за счет 90 процентов доходов от активов России. Остальные 10 процентов Боррель хочет перенаправить в бюджет ЕС для повышения потенциала военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Лидеры ЕС обсудят использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине на саммите 21-22 марта.