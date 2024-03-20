Песков ответил на предложение Борреля использовать активы России для помощи ВСУ
Предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля использовать 90 процентов доходов от замороженных активов России для военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права», — ответил официальный представитель Кремля на заявление европейского дипломата.
Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности предложил закупать ВСУ оружие за счет 90 процентов доходов от активов России. Остальные 10 процентов Боррель хочет перенаправить в бюджет ЕС для повышения потенциала военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Лидеры ЕС обсудят использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине на саммите 21-22 марта.