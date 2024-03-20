В Литве отменили концерт певца Pupo из-за его выступления в Кремле

Концерт итальянского певца Pupo в Литве отменили из-за его выступления в Кремле

В Литве отменили концерт итальянского певца и композитора Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) после его выступления в Кремлевском дворце. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Ренатас Начаюс, директор площадки города Шяуляй, где должно было пройти шоу, выразил радость от решения организатора концерта Legacy Inn «закрыть двери перед пророссийским деятелем».

«Мы… получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шяуляе выступит другой исполнитель», — отметил Начаюс.

Ранее Pupo в интервью РИА Новости признался, что посетил Россию без каких-либо политических намерений и осознает, что за это он подвергнется критике на Западе.

«Я никогда не прекращал ездить в Россию. Весь этот деликатный период я всегда приезжал и хотел делать мою работу там и как считал нужным. Здесь, в Кремле, я по той же самой причине — чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие», — подчеркнул артист.

Ранее певица Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России.