Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:54, 20 марта 2024Культура

В Литве отменили концерт певца Pupo из-за его выступления в Кремле

Концерт итальянского певца Pupo в Литве отменили из-за его выступления в Кремле
Pupo

Pupo. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Литве отменили концерт итальянского певца и композитора Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) после его выступления в Кремлевском дворце. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Ренатас Начаюс, директор площадки города Шяуляй, где должно было пройти шоу, выразил радость от решения организатора концерта Legacy Inn «закрыть двери перед пророссийским деятелем».

«Мы… получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шяуляе выступит другой исполнитель», — отметил Начаюс.

Ранее Pupo в интервью РИА Новости признался, что посетил Россию без каких-либо политических намерений и осознает, что за это он подвергнется критике на Западе.

«Я никогда не прекращал ездить в Россию. Весь этот деликатный период я всегда приезжал и хотел делать мою работу там и как считал нужным. Здесь, в Кремле, я по той же самой причине — чтобы продолжать делать мою работу без каких-либо ограничений и эмбарго, что, в принципе, должны делать и другие», — подчеркнул артист.

Ранее певица Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Московским школьникам помогут со своевременной подготовкой к контрольным

      На Украине иностранных артистов начнут лишать почетных званий

      В США заявили об опасности призывов выступать против России

      Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента России

      В российском городе установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ

      Мошенники оставили россиянку без квартиры и 2,5 миллиона рублей

      В России предупредили об угрозе дефицита одного из стройматериалов

      В Херсонской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

      В КНДР провели стрельбы с самыми крупными РСЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше