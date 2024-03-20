В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

В ФАС заявили об отмене моратория на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний на фоне поступления большого количества жалоб на действия «цифровых гигантов». Как отметили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, принятое решение позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ.

В ведомстве напомнили, что мораторий был введен в 2022 году. Его отмена даст возможность рассматривать жалобы на нарушения со стороны доминирующих компаний, поступающие в том числе от малых и средних предприятий, а также потребителей, говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что принятое властями решение вступит в силу с 28 марта 2024 года.

О том, что указанные компании скоро начнут проверять, в начале марта рассказал глава ФАС Максим Шаскольский, отметивший, что жалоб ведомству поступает очень много.