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14:40, 20 марта 2024Моя страна

В России сняли кино о самом дерзком ограблении XX века с тунгусами в Хабаровске

«Золото Умальты» о тунгусах и золотой лихорадке в России выйдет в кино 4 апреля

Кадр: фильм «Золото Умальты»

В России сняли фильм про самое дерзкое ограбление XX века — «Золото Умальты». Премьера назначена на 4 апреля. В сети появился финальный трейлер.

Режиссером стал Андрей Богатырев, известный по картинам «Красный призрак» и «Вампиры средней полосы». В основе сюжета лежит история о том, как грабители в шаманских масках напали на обоз в Хабаровске и похитили золото. В картине действие разворачивается в 1917-м. В произошедшем обвинили племя кочевых тунгусов, после чего отряд головорезов едет отомстить им и найти драгоценный металл.

В главных ролях — Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко. Фильм создан при поддержке Министерства культуры России.

В беседе с «Российской газетой» режиссер отметил, что «это реальная история потери золота, которое все еще есть в Хабаровском крае». «В каком-то смысле это рекламная кампания поиска нового золота в Хабаровске, открытие новой золотой лихорадки, — заявил Богатырев. — Мы старались сделать честное кино».

«Мне не хватает таких фильмов в России. Я рада, что есть Андрей и он чувствует эту тему так же, как и я», — рассказала актриса Софья Эрнст. Ее коллега Александр Самойленко добавил, что «Золото Умальты» — приключенческое кино, где много драк, погонь и перестрелок.

На самом деле в историю Дальнего Востока этот инцидент вошел как «Ниманское дело» — по названию работавшей там золотопромышленной компании. Ее головной офис находился в Благовещенске, а «полевая контора» — в Софийске. В районе поселка Умальты еще летом 1892 года обоз, перевозивший золото, был обстрелян и ограблен неизвестными. В итоге золото бесследно исчезло, по сей день его пытаются отыскать.

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      Варвара Кошечкина
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