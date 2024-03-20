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10:09, 20 марта 2024Среда обитания

В России взлетела цена аренды одного типа жилья

За год аренда небольших квартир в России подорожала на 53,8 процента
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аренда малогабаритных однокомнатных квартир и квартир-студий площадью до 32 квадратных метров в России за год подорожала в среднем на 53,8 процента, до 23,3 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

C марта 2023 года аренда маленьких квартир выросла в цене во всех городах страны. При этом в некоторых городах цены подскочили почти в два раза. Больше всего рост сказался на жилье Липецка и Астрахани (плюс 97 и 82,8 процента соответственно). В десятку городов с сильнейшими изменениями в цене вошли также Махачкала (плюс 80,1 процента), Челябинск (плюс 79,8 процента), Владикавказ (плюс 79,4 процента), Пенза (плюс 79,3 процента), Волгоград (плюс 78,7 процента), Нижний Тагил (плюс 78,5 процента), Иркутск (плюс 76,5 процента) и Чебоксары (плюс 76,5 процента).

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Меньше всего подорожание затронуло Сочи (плюс 16,7 процента), Ленинградскую область (плюс 22,9 процента), Владивосток (плюс 23,5 процента), Санкт-Петербург (плюс 26,4 процента), Москву (плюс 26,6 процента), Московскую область (плюс 27,7 процента).

В Сургуте рост составил плюс 36,4 процента, в Иркутске — плюс 37,5 процента, в Севастополе квартиры подорожали на 40,7 процента, в Архангельске — на 40,7 процента.

Ранее россиянам, которые хотят сдать квартиру, посоветовали привести в порядок подъезд и общую территорию на этаже, таким образом повысив привлекательность объекта.

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      Мария Черкасова
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