В России заблокировали интернет-издание Sota

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota на территории России. Об свидетельствуют данные сервиса ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — гласят данные реестра. Причина, по которой сайт заблокировали, не указана.

Сама редакция издания сообщила в своем Telegram-канале, что уведомления о блокировке она не получала.

Также в своем сообщении они отметили, что доступ к сайту ограничили за «системные нарушения законов РФ».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверяет сервис по изучению языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). В ведомстве уточнили, что не получали соответствующих обращений из правозащитных организаций.

