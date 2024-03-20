В России заблокировали интернет-издание Sota
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota на территории России. Об свидетельствуют данные сервиса ведомства.
«Доступ ограничивается к сайту», — гласят данные реестра. Причина, по которой сайт заблокировали, не указана.
Сама редакция издания сообщила в своем Telegram-канале, что уведомления о блокировке она не получала.
Также в своем сообщении они отметили, что доступ к сайту ограничили за «системные нарушения законов РФ».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверяет сервис по изучению языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). В ведомстве уточнили, что не получали соответствующих обращений из правозащитных организаций.