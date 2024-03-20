Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 20 марта 2024Интернет и СМИ

В России заблокировали интернет-издание Sota

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания Sota на территории России. Об свидетельствуют данные сервиса ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — гласят данные реестра. Причина, по которой сайт заблокировали, не указана.

Сама редакция издания сообщила в своем Telegram-канале, что уведомления о блокировке она не получала.

Также в своем сообщении они отметили, что доступ к сайту ограничили за «системные нарушения законов РФ».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверяет сервис по изучению языков Duolingo на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). В ведомстве уточнили, что не получали соответствующих обращений из правозащитных организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      В Раде рассказали о новом плане европейской интервенции на Украину

      В Кремле подчеркнули нежелание оправдываться перед Западом из-за выборов

      Стюардесса подралась с коллегой вдвое старше из-за измены бывшего парня

      Раскрыта фабула дела задержанного в российском регионе министра ЖКХ

      Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

      Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

      Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

      В российском регионе родился необычный поросенок

      48-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше