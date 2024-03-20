В российском регионе родился необычный поросенок

В Аургазинском районе Башкирии родился поросенок с двумя копытами

В Аургазинском районе Башкирии родился необычный поросенок. Об этом сообщает «Аургазинский вестник».

Животное появилось на свет в российском регионе 12 февраля с двумя копытами вместо одного. «Мы думали, что не выживет. Выхаживали Дуняшу, поили молоком. Теперь ей уже больше месяца. Несмотря на дефект, она даже бегает. Шутя мы называем ее "наш мутант"», — рассказала хозяйка поросенка Елена Осипова, проживающая в селе Бишкаин.

Известно, что данная аномалия в науке называется полидактилия, которая характеризуется наличием дополнительных пальцев на конечностях. Уточняется, что подобное отклонение часто не влияет на здоровье животного.

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