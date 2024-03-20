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11:45, 20 марта 2024Мир

В США легальные мигранты возмутились наплывом нелегальных

Fox News: легальные мигранты в США возмутились наплывом нелегальных при Байдене

Фото: Brian Snyder / Reuters

В США легальные мигранты все чаще возмущаются наплывом нелегальных при действующем президенте страны Джо Байдене. Об этом передает Fox News.

В распоряжении канала оказались обращения пакистанского иммигранта Мухаммада Хасана и немки Сабины Дерден-Коултер. Они сравнили политику действующей администрации США с собственным процессом получения гражданства.

«Это вредит не только людям, которые делают этот выбор, приехав сюда нелегально, но и всей остальной стране. Это распад нашего общества», — заявил Хасан. Дерден-Коултер поддержала его, рассказав, что ее сын пострадал в 2012 году от действий нелегального мигранта из Гватемалы, депортированного спустя два года. По их словам, они исчерпали все каналы, которые должны были быть доступны законопослушным американцам.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал о «вторжении» в США нелегальных мигрантов и захвате ими страны. По его данным, в США уже прибыли около 15 миллионов нелегальных мигрантов.

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      Юрий Леонов
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