Трамп рассказал о «вторжении» в США

Экс-президент Трамп заявил, что США умирают из-за нелегальных мигрантов

США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, захватывающих страну, заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты захватывают. «Это вторжение. Наша страна захвачена этими людьми [нелегалами]. Никто даже не знает, кто они и откуда», — рассказал экс-глава государства.

По данным Трампа, в США уже прибыли около 15 миллионов нелегальных мигрантов. «Никогда еще не было такого президента [как Джо Байден], который причинил стране такой вред», — добавил Трамп.

Ранее экс-президент США рассказал, что наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных Штатов с Мексикой является результатом политики Байдена, а его последствия можно сравнить с войной. Он добавил, что происходящее «напоминает войну» и объявил Байдена ответственным за преступления, которые совершают мигранты на территории США, назвав действующего главу страны худшим президентом.