Трамп сравнил наплыв мигрантов в США с войной

Трамп назвал наплыв мигрантов в США войной и вторжением Байдена

Наплыв нелегальных мигрантов на границе Соединенных штатов с Мексикой является результатом политики президента США Джо Байдена, а его последствия можно сравнить с войной. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп в ходе визита в Техас, сообщает Fox News.

«Это вторжение Джо Байдена. Это вторжение Байдена в течение последних трех лет», — подчеркнул Трамп, выступая в городе Игл-Пасс, где наплыв мигрантов спровоцировал пограничный кризис.

Бывший президент также добавил, что происходящее «напоминает войну» и объявил Байдена ответственным за преступления, которые совершают мигранты на территории США, назвав действующего главу страны худшим президентом, который когда-либо был у этой страны.

О миграционном кризисе также высказался Байден, посетивший, как и Трамп, границу США с Мексикой. Выступая в техасском городе Браунсвилл, Байден призвал Трампа «вместо игры в политику» перейти к сотрудничеству в вопросе охраны границы.