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03:07, 1 марта 2024Мир

Байден призвал Трампа к сотрудничеству

Байден призвал Трампа сотрудничать в вопросе охраны границы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден призвал экс-главу страны Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне», — заявил американский лидер. Совместно политик планирует «указать Конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США умирают, а ситуация на границе обернется катастрофой.

27 января профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США заявил, что администрация президента делает все, чтобы помешать охране границы. Так, пограничники встали на сторону штата и выразили сожаление из-за того, что администрация «продолжает делать все что может, чтобы помешать охране нашей границы».

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      Юлия Мискевич
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