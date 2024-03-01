Байден призвал Трампа к сотрудничеству

Байден призвал Трампа сотрудничать в вопросе охраны границы

Президент США Джо Байден призвал экс-главу страны Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне», — заявил американский лидер. Совместно политик планирует «указать Конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США умирают, а ситуация на границе обернется катастрофой.

27 января профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США заявил, что администрация президента делает все, чтобы помешать охране границы. Так, пограничники встали на сторону штата и выразили сожаление из-за того, что администрация «продолжает делать все что может, чтобы помешать охране нашей границы».