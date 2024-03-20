В США отказ называть Путина президентом назвали показным надуванием губ

Политолог Петро назвал отказ ФРГ называть Путина президентом надуванием губ

Отказ МИД ФРГ называть Владимира Путина в документах президентом России по итогам выборов является не более чем показным «надуванием губ». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро.

Такую политику можно сравнить с инфантильным надуванием губ. Она окажет такое же нулевое влияние на ведение международных дел, как на законы физики повлиял бы отказ признавать гравитацию Николай Петро профессор политологии в Университете Род-Айленда

Политолог также подчеркнул, что современная Германия далека от принципов рациональности и прагматизма во внешней политике. В частности, он сослался на бывшего канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, утверждавшего, что он не может «оправдать симпатии и антипатии к иностранным державам и лицам выше своего чувства долга на дипломатической службе страны».

Отто фон Бисмарк — немецкий политик, объединивший в конце XIX века немецкие земли в единую Германскую империю вокруг Королевства Пруссия. Его внешнеполитический курс был известен как концепция «Реалполитик», под которой подразумевается отказ от идеологических и моральных соображений в международных делах и акцент на прагматических целях. Современную внешнеполитическую доктрину ФРГ часто определяют как конкуренцию «реальной политики» и «политики ценностей», обострившуюся после начала конфликта на Украине.

Ранее представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявлял, что ведомство будет называть Путина в официальных документах только по фамилии и без указания официальной должности. Также представитель кабинета министров Кристиане Хофман назвала состоявшиеся президентские выборы «ни свободными, ни справедливыми», а канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не поздравит российского лидера с победой.