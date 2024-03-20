В США отказ называть Путина президентом назвали показным надуванием губ
Отказ МИД ФРГ называть Владимира Путина в документах президентом России по итогам выборов является не более чем показным «надуванием губ». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро.
Такую политику можно сравнить с инфантильным надуванием губ. Она окажет такое же нулевое влияние на ведение международных дел, как на законы физики повлиял бы отказ признавать гравитацию
Политолог также подчеркнул, что современная Германия далека от принципов рациональности и прагматизма во внешней политике. В частности, он сослался на бывшего канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, утверждавшего, что он не может «оправдать симпатии и антипатии к иностранным державам и лицам выше своего чувства долга на дипломатической службе страны».
Отто фон Бисмарк — немецкий политик, объединивший в конце XIX века немецкие земли в единую Германскую империю вокруг Королевства Пруссия. Его внешнеполитический курс был известен как концепция «Реалполитик», под которой подразумевается отказ от идеологических и моральных соображений в международных делах и акцент на прагматических целях. Современную внешнеполитическую доктрину ФРГ часто определяют как конкуренцию «реальной политики» и «политики ценностей», обострившуюся после начала конфликта на Украине.
Ранее представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявлял, что ведомство будет называть Путина в официальных документах только по фамилии и без указания официальной должности. Также представитель кабинета министров Кристиане Хофман назвала состоявшиеся президентские выборы «ни свободными, ни справедливыми», а канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не поздравит российского лидера с победой.