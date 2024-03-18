МИД Германии перестанет указывать должность Путина в документах. Шольц решил не поздравлять его с победой на выборах

МИД ФРГ прекратит называть Путина президентом России, только по фамилии

Министерство иностранных дел (МИД) Германии начнет называть президента России Владимира Путина в официальных документах только по фамилии и без указания должности. Об этом заявил официальный представитель немецкого министерства Себастиан Фишер.

Представитель кабинета министров Кристиане Хофман добавила, что правительство ФРГ не считает прошедшие выборы президента России законными. По ее мнению, голосование прошло в «атмосфере запугивания и арестов». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, решил не поздравлять Путина с победой на выборах.

Мы не считаем так называемые выборы в России ни свободными, ни справедливыми. Результат, как представляется, был известен заранее. Это, по нашей оценке, были недемократические выборы Кристиане Хофман представитель правительства Германии

В Германии заявили, что и раньше называли Путина только по фамилии

Официальный представитель МИД ФРГ объяснил, что практика указывать у президента России только его фамилию не нова. По его словам, российского президента и ранее в документах указывали только по фамилии, без указания должности. При этом на сайте дипломатического ведомства Путин указан как президент России.

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«Так, как мы это и в прошлом делали — "Путин". Не помню, чтобы в последнее время мы добавляли какое-то обозначение», — сказал Фишер в ответ на вопрос, как МИД ФРГ будет называть российского президента.

Журналисты задали такой же вопрос и Хофман. Они вспомнили, что Германия называет президента Белоруссии Александра Лукашенко правителем, а не президентом, так как ФРГ отказалась признать Лукашенко легитимным президентом республики после последних выборов. Журналисты поинтересовались, будет ли применяться такая же схема и к российскому президенту.

«В настоящий момент у нас нет диалога с Владимиром Путиным, так что именно сейчас вопрос [о том, как его называть] не стоит. Но я ясно дала понять, что мы не признаем эти выборы законными», — ответила представитель правительства ФРГ. Она добавила, что в России нет свободного выражения мнения, и страна «является, как уже заявил канцлер, диктатурой».

Захарова ответила немецкому МИД цитатой из английской литературы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение МИД ФРГ не указывать в официальных документах должность Путина и привела цитату из английского писателя Редьярда Киплинга. Она сравнила немецких политиков с боящимися огня зверьми. Захарова также посоветовала МИД ФРГ вызвать врачей, указав на «провалы в памяти и острые фобии».

Помните, как у Редьярда Киплинга: «Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо» Мария Захарова представитель МИД России

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель возмутился результатами выборов в России. По его мнению, они прошли в «ограниченной политической обстановке».

Действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для Путина это станет пятым сроком на посту главы государства.

При этом кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31 процента голосов, вице-спикер нижней палаты парламента и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85 процента, а глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2 процента.