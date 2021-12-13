Германия отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Германское правительство не считает белорусского президента Александра Лукашенко легитимным лидером Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель нового правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.
«Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии», — заявил Хебештрайт на брифинге в Берлине. Таким образом, нынешнее руководство Германии сменило курс и перестало рассматривать Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии.
Ранее вновь утвержденный канцлер Германии Олаф Шольц назвал Лукашенко «диктатором». Бывший канцлер Ангела Меркель не была столь резка в переговорах с Лукашенко, обращаясь к нему «господин президент», что подтверждал и сам белорусский лидер.
Кроме того, Шольц 12 декабря обсудил с властями Польши принятие нового пакета санкций против Белоруссии. «Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы», — прокомментировал эти переговоры премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Лукашенко вновь избрался президентом Белоруссии в августе 2020 года, когда ЦИК страны объявил его победителем выборов. Однако официальные результаты вызвали несогласие со стороны граждан, и на уличный протест вышли, по разным оценкам, десятки или сотни тысяч белорусов. По стране прокатилась волна забастовок, с которой удалось справится только к началу 2021 года. Большинство европейских стран также не признали результаты президентских выборов.