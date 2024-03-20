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15:17, 20 марта 2024Мир

В США увидели стратегическую ошибку Запада в оценке единства россиян

Политолог Петро: отказ признать власть в России крепкой является ошибкой Запада

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Отказ признать власть в России крепкой, а общественные настроения народа монолитными по итогам президентских выборов является стратегической ошибкой Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро.

Политолог отметил, что «национальное единство, вероятно, является самым ценным активом в международной политике», так как оно увеличивает вес страны и ее влияние на международные дела. По его мнению, выборы в России подтверждают данную закономерность.

Нации, которые могут говорить одним голосом, способны требовать от своих граждан больших жертв и проводить непопулярную политику дольше, чем страны, которые внутренне разделены. Это фундаментальная истина, которую Запад игнорирует на свой страх и риск

Николай Петропрофессор политологии в Университете Род-Айленда

Ранее стало известно, что США заблокировали подготовленное Италией заявление «Большой семерки» (G7), где осуждались итоги президентских выборов в России. Первоначально документ был одобрен советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, однако в дальнейшем его заблокировал госсекретарь Энтони Блинкен.

17 марта в России завершились первые в истории страны трехдневные выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов, получивший 4,31 процента голосов. Зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков набрал 3,85 процента, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20 процента. Общая явка на выборах президента России составила 77,44 процента, что стало максимальным показателем в истории современной России с 1991 года.

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      Максим Габриелян
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