В США допустили войну с «Талибаном» в одном случае

Генерал Милли: США вступили бы в войну с «Талибаном», если бы не вывели войска

Соединенные Штаты допустили, что могли бы оказаться втянутыми в войну с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в одном случае: если бы не вывели войска из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США (ВСС) генерал Марк Милли, сообщает ТАСС.

Ему был задан вопрос, чем мог бы обернуться сценарий, при котором США нарушили бы положения мирного соглашения с «Талибаном», подписанного в 2020 году в Дохе.

По словам генерала, с большой вероятностью «Талибан» возобновил бы военные операции. «У меня практически нет сомнений в том, что если бы мы не вывели войска на 100 процентов, (...) мы бы вновь вступили в войну с "Талибаном"», — заявил он.

Ранее сообщалось, что силы радикального движения «Талибан» нанесли удары по Пакистану в ответ на налеты на провинции Пактика и Хост в Афганистане.