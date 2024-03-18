Reuters: талибы нанесли удары по Пакистану в ответ на налеты на Афганистан

Силы радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) нанесли удары по Пакистану в ответ на налеты на провинции Пактика и Хост в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны в сформированном талибами временном правительстве.

«Афганистан никому не позволяет ставить под угрозу безопасность, используя афганскую территорию», — отметили в военном ведомстве.

Представитель движения подчеркнул, что Пакистан не должен обвинять Афганистан в отсутствии контроля, некомпетентности и проблемах на своей собственной территории. По его словам, такие инциденты могут иметь очень плохие последствия, которые Пакистан не сможет контролировать.

Ранее верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада призвал группировку «Техрик-и-Талибан Пакистан», которая является пакистанской ячейкой движения и базируется в Афганистане, смягчить свою стратегию в отношении Исламабада и уменьшить удары по пакистанской территории.