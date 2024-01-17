Лидер талибов призвал террористов уменьшить удары по Пакистану

Лидер талибов Ахундзада призвал Пакистан и ТТП к диалогу

Группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), являющаяся пакистанской ячейкой «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и базирующаяся в Афганистане, должна смягчить свою стратегию в отношении Исламабада и уменьшить удары по пакистанской территории. К этому призвал верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада, сообщает ТАСС.

Недавно председатель пакистанской исламистской партии «Джамиат Улема-и-Ислам» («Собрание исламских богословов») Маулан Фазлур Рехман посетил Кабул с визитом. Через него Ахундзада передал послание пакистанскому руководству.

«Ахундзада подчеркнул, что все мусульмане — братья, и призвал власти Пакистан и ТТП к диалогу, которому Кабул обещает оказать содействие. Лидер талибов заявил, что попросил ТТП смягчить свою стратегию в отношении Пакистана и уменьшить атаки на его территорию», — передает содержание письма правительственный источник.

Отмечается, что Пакистан не был удовлетворен посланием лидера талибов и считает, что этот призыв не принесет результата.

Ранее Иран впервые нанес удар по территории Пакистана. Ракетный удар баллистическими ракетами пришелся по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм».