В США заявили о наступлении ВС России на Украине по всей линии фронта

NYT: Вооруженные силы России продвигаются на Украине по всей линии фронта

Вооруженные силы России ведут наступление по всей линии фронта, от севера Украины до южных регионов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По информации издания, на северо-востоке российские солдаты через лесистую местность приближаются к Купянску. Также уточняется, что в Донбассе бойцы ВС РФ продвигаются сразу по четырем направлениям, стремясь использовать возможности, полученные после перехода Авдеевки под контроль российских войск в середине февраля.

«Украинские силы заявляют, что они удерживают оборонительные позиции к западу от города, хотя Россия захватила несколько небольших деревень, пытаясь продвинуться вперед», — пишет газета.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина отступает на вторую и третью линии обороны. Причиной этого является серьезная нехватка боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).