В США заявили об укреплении власти в России в отличие от Украины

Политолог Петро: выборы укрепляют легитимность власти в России

Итоги президентских выборов в России показывают укрепление власти, в то время как легитимность украинского руководства может быть под вопросом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро.

Он также подчеркнул, что по итогам выборов немногие россияне показали свое несогласие с проведением специальной военной операции (СВО), что является важным жестом Западу о реальном положении дел в России.

Таким образом, Путин выглядит более сильным, особенно по сравнению с украинским руководством. Срок полномочий президента Зеленского заканчивается в мае, а срок полномочий Рады – в августе, но они решили вообще не проводить выборы (...) Это неизбежно вызовет вопросы о легитимности нынешнего руководства Николай Петро профессор политологии в Университете Род-Айленда

При этом эксперт добавил, что с учетом нынешних политических реалий Украина меньше всего может себе позволить ставить под вопрос легитимность собственной власти.

Ранее соцопрос центра «Социс» показал, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они состоялись сегодня. В частности, он набрал бы в первом туре 41 процент голосов, в то время как Владимир Зеленский лишь 23,7 процента. Во втором туре Залужный набрал бы 67,5 процента против 32,5 процента у Зеленского.