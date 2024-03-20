Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 20 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ признали низкими шансы сдержать российское наступление

Командир ВСУ Филимонов: без мобилизации шансы сдержать наступление ВС РФ низки

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Командир батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал низкими шансы украинской армии сдержать российское наступление. Его слова приводит издание «Лига».

«Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти», — заявил военный.

Филимонов добавил, что Украина сможет выйти из стратегической обороны только в том случае, если в России начнутся внутренние потрясения.

Ранее причины успешного наступления ВС России объяснили в Великобритании. По словам журналистов The Times, большой проблемой для ВСУ стали российские планирующие авиабомбы.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

      В России подняли вопрос о провокационности военных учений Польши

      Европарламент пригрозил лишить Словакию доступа к фондам Евросоюза

      Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки

      Укусившего официантку актера из «Слова пацана» поместили в спецприемник

      Стало известно о сомнениях Индии в успехе встречи по Украине в Берне без России

      В ВСУ признали низкими шансы сдержать российское наступление

      Россиянка две недели ходила с 8-сантиметровой палкой в глазу

      В МИД России назвали целью для военного ответа спутники SpaceX и США

      «АвтоВАЗ» призвал сделать что-то с экспансией китайских автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше