В ВСУ признали низкими шансы сдержать российское наступление

Командир ВСУ Филимонов: без мобилизации шансы сдержать наступление ВС РФ низки

Командир батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал низкими шансы украинской армии сдержать российское наступление. Его слова приводит издание «Лига».

«Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти», — заявил военный.

Филимонов добавил, что Украина сможет выйти из стратегической обороны только в том случае, если в России начнутся внутренние потрясения.

Ранее причины успешного наступления ВС России объяснили в Великобритании. По словам журналистов The Times, большой проблемой для ВСУ стали российские планирующие авиабомбы.