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03:11, 20 марта 2024Мир

Власти Камбоджи нашли новый способ борьбы с танцами на улице

Khmer Times: власти Камбоджи снизят громкость автогудков для борьбы с танцами

Фото: Globallookpress.com

Власти Камбоджи нашли новый способ борьбы с танцами на улице. Премьер-министр Хун Манет поручил ведомствам разработать рекомендации, чтобы снизить громкость автогудков, после того как в социальных сетях стал популярен тренд, где люди на дорогах танцуют под сигналы машин, сообщает местное издание Khmer Times.

«Недавно в социальных сетях появились публикации, связанные с деятельностью людей... танцующих на улицах под звуки труб больших грузовиков. Это нарушает порядок на улицах и представляет опасность, особенно для детей», — заявил премьер.

Манет призвал местную полицию, а также профильные министерства проработать технические рекомендации для водителей по снижению громкости их автомобилей и поручил избегать использования рожков, под звуки которых люди начинают танцевать.

Премьер обратился к родителям и их детям с призывом прекратить танцы на дорогах, а также порекомендовал проводить воспитательные беседы.

Ранее сообщалось, что венгр пытался продать украинку в сексуальное рабство в Камбоджу.

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      Марина Совина
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