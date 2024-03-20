Khmer Times: власти Камбоджи снизят громкость автогудков для борьбы с танцами

Власти Камбоджи нашли новый способ борьбы с танцами на улице. Премьер-министр Хун Манет поручил ведомствам разработать рекомендации, чтобы снизить громкость автогудков, после того как в социальных сетях стал популярен тренд, где люди на дорогах танцуют под сигналы машин, сообщает местное издание Khmer Times.

«Недавно в социальных сетях появились публикации, связанные с деятельностью людей... танцующих на улицах под звуки труб больших грузовиков. Это нарушает порядок на улицах и представляет опасность, особенно для детей», — заявил премьер.

Манет призвал местную полицию, а также профильные министерства проработать технические рекомендации для водителей по снижению громкости их автомобилей и поручил избегать использования рожков, под звуки которых люди начинают танцевать.

Премьер обратился к родителям и их детям с призывом прекратить танцы на дорогах, а также порекомендовал проводить воспитательные беседы.

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