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16:39, 20 марта 2024Мир

Во Франции назвали абсурдными попытки Макрона угрозами повлиять на Путина

Политик Меланшон: попытки Макрона угрозами повлиять на Путина абсурдны
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина абсурдны. Об этом заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в интервью телеканалу France 3.

«Абсурдно думать, что, напугав, мы заставим Путина отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может победить страну, в которой семь часовых поясов и которая уже когда-то поборола Наполеона и Гитлера», — сказал французский политик.

Он подчеркнул, что путь к мирному урегулированию на Украине должен начинаться с переговоров о демилитаризации районов с атомными электростанциями, затем — о прекращении огня, после этого договариваться о границах и, наконец, о референдумах среди населения.

Ранее бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене обвинил Макрона в том, что он своими заявлениями ведет страну к прямому конфликту с Россией. По его словам, заявления Макрона о том, что нельзя исключать отправку войск на Украину, могут привести к обострению конфликта вплоть до ядерной войны.

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      Семен Александров
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