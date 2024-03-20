Во Вьетнаме потребовали казнить создательницу самой крупной финансовой пирамиды
Прокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, этот случай мошенничества стал самым крупным в истории страны, а сумма махинаций составила около 4,9 процента ВВП Вьетнама. Обвинение потребовало казнь для создательницы финансовой пирамиды. В деле фигурируют еще 85 человек, а судебный процесс может продлиться до апреля.
По версии следствия, Лан с подельниками вывела из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB) более 304 триллионов донгов (около 12,46 миллиарда долларов). Кроме того, им выдвинули обвинения в выдаче незаконных кредитов фиктивным структурам, продаже фиктивных облигаций SCB и других преступных действиях.
Ранее в Пакистане студента приговорили к казни за оскорбления пророка Мухаммеда в WhatsApp. Уточняется, что второй фигурант дела получил пожизненный срок.