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11:55, 20 марта 2024Мир

Во Вьетнаме потребовали казнить создательницу самой крупной финансовой пирамиды

Прокуратура Вьетнама запросила казнь для создательницы пирамиды на $20 млрд
Чыонг Ми Лан (в центре)

Чыонг Ми Лан (в центре). Кадр: Báo Thanh Niên / YouTube

Прокуратура Вьетнама запросила высшую степень наказания для 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, этот случай мошенничества стал самым крупным в истории страны, а сумма махинаций составила около 4,9 процента ВВП Вьетнама. Обвинение потребовало казнь для создательницы финансовой пирамиды. В деле фигурируют еще 85 человек, а судебный процесс может продлиться до апреля.

По версии следствия, Лан с подельниками вывела из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB) более 304 триллионов донгов (около 12,46 миллиарда долларов). Кроме того, им выдвинули обвинения в выдаче незаконных кредитов фиктивным структурам, продаже фиктивных облигаций SCB и других преступных действиях.

Ранее в Пакистане студента приговорили к казни за оскорбления пророка Мухаммеда в WhatsApp. Уточняется, что второй фигурант дела получил пожизненный срок.

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      Виктория Кондратьева
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