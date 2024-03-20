Врачи назвали три защищающих от рака продукта

Врач Малышева: брокколи, брюссельская и белокочанная капуста защищают от рака

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта, употребление которых полезно в целях профилактики онкологических заболеваний. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В список продуктов, употребление которых защищает от рака, врачи внесли брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту. «Включите это в ваш рацион», — призвала россиян Малышева.

По словам специалистов, все перечисленные овощи содержат вещество сульфорафан. «Сульфорафан не дает раковым клеткам размножаться и, соответственно, не дает развиваться раку», — объяснил Гандельман.

Ранее врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы является симптомом рака. По словам медика, такую кисту необходимо удалять.