Врач предупредил об указывающем на рак симптоме

Мясников заявил, что киста в яичнике после менопаузы является симптомом рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы является симптомом рака. Выпуск, в котором он предупредил об указывающем на рак признаке, доступен на платформе «Смотрим».

«Вот киста в яичнике — почему это важно? Потому что если до менопаузы могут быть варианты, но если она возникла после менопаузы, то это, скорее всего, рак», — сказал специалист. По словам медика, такую кисту необходимо удалять. «Потому что рак — немой убийца», — отметил он.

Ранее Мясников предупредил, что привычка использовать гаджеты перед сном приводит к развитию онкологических заболеваний. Доктор объяснил, что гаджеты снижают выработку мелатонина.

До этого Мясников назвал распространенную привычку россиян, которая может привести к раку желудка. Как отметил врач, это заболевание может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли.