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13:23, 20 марта 2024Среда обитания

Выгоду покупки квартиры и строительства дома под Москвой сравнили

Эксперт Факира: построить дом под Москвой выгоднее, чем купить квартиру
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Построить частный дом под Москвой оказалось выгоднее, чем купить квартиру. Об этом рассказал генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, один квадратный метр в коттедже стоит в диапазоне 70-100 тысяч рублей, а в квартире на первичном рынке — 120-140 тысяч рублей. Получается, что строительство собственного дома обойдется примерно вдвое дешевле покупки жилья в подмосковной новостройке.

Если сравнивать с рынком вторичного жилья, то нужно учитывать, что ипотеку на индивидуальное жилищное строительство можно взять под гораздо более выгодный процент, отметил Факира. «Например, с помощью семейной ипотеки на данные цели можно взять льготный кредит на сумму до 12 миллионов рублей под 6 процентов годовых. С учетом текущих цен в Подмосковье данный бюджет позволит возвести "под ключ" дом с полной отделкой площадью до 120-130 квадратных метров», — пояснил специалист.

Факира добавил, что у загородного дома есть и много других преимуществ перед квартирой — возможность без ограничений находиться на природе, отдыхать, заниматься спортом и готовить шашлыки. «С учетом этого, на мой взгляд, приобретение или строительство загородного дома в Подмосковье сегодня является более выгодным, чем покупка квартиры», — заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали плюсы вторичного жилья. Среди них эксперты указали меньшую, чем на первичном рынке, стоимость квартир, удобную локацию и возможность заселиться сразу после заключения сделки.

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      Нина Ташевская
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