Россиянам назвали плюсы вторичного жилья

Эксперт Тумин назвал удобную локацию плюсом квартир на вторичном рынке

Плюсом вторичного жилья является меньшая, чем на первичном рынке, стоимость квартир, а также больший спектр выбора локаций дома. Об этом Life рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

При выборе «вторички» россиянин может подобрать квартиру именно в том районе, в котором хочет жить, «будь это хоть центр города, хоть комфортная окраина», считает эксперт. Другим плюсом выбора такой квартиры является сложившаяся инфраструктура района. Рядом с домом окажутся магазины, кафе, торговые центры, объекты сервиса, больницы, школы и так далее.

Еще один плюс — возможность заселиться буквально сразу после оформления собственности. Если квартира в приличном состоянии, у покупателя есть возможность не делать ремонт, а заселиться и начать жить на новом месте сразу. Для сравнения, среди новостроек крайне мало квартир с чистовой отделкой и мебелью.

Тумин перечислил и минусы покупки квартир на вторичном рынке. Так, дом может быть в плохом состоянии и нуждаться в капитальном ремонте. По словам эксперта, даже здания постройки 2010 года требуют капитального ремонта отдельных элементов.

У развитой и сформировавшейся инфраструктуры также есть свои минусы. Например, дворы в таких домах позволяют разместить меньшее количество машин, чем есть у жильцов, поэтому они постоянно сталкиваются с проблемами с парковкой.

Кроме того, в новостройках значительно ниже шанс жить с неблагополучными соседями, рассказал Тумин. В доме на вторичном рынке проблемы могут доставить «соседи-маргиналы, получившие жилье в наследство», предупредил он. Еще новые собственники могут столкнуться с наследниками прежнего владельца. Такая вероятность сохраняется, даже если новый владелец тщательно проверил все документы при сделке.

Ранее стало известно, что самое дешевое жилье в Москве можно найти в Восточном районе, во Внукове и Некрасовке.