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15:28, 20 марта 2024Силовые структуры

Журналиста российского издания осудили за участие в экстремистском сообществе

В Москве осудили журналиста RusNews за участие в экстремистском сообществе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы приговорил корреспондента RusNews Игоря Кузнецова к трем годам лишения свободы условно по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Также журналиста на четыре года лишили права администрировать сайты, работать в средствах массовой информации, организовывать массовые и публичные мероприятия.

По данным RT, Кузнецова арестовали в сентябре 2021 года по делу о публикации в Telegram-канале ролика, в котором содержались призывы к массовым беспорядкам. Журналист тогда вину не признал. Он заявил, что по заданию редакции внедрился в группу оппозиционного канала для сбора информации о готовящихся протестных акциях. В 2021 году, будучи под стражей, он стал фигурантом дела об участии в экстремистском сообществе.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Камчатки, публично призывавшего к расправам над участниками СВО.

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      Илона Палей
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