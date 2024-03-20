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15:25, 20 марта 2024Культура

Звезда «Острых козырьков» снимется в новом фильме Бекмамбетова

Звезда «Острых козырьков» Уоллис снимется в фильме Бекмамбетова «Милосердие»

Фото: Mandy Moore / Globallookpress.com

Актриса и звезда сериала «Острые козырьки» Аннабелль Уоллис снимется в новом научно-фантастическом триллере российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Variety.

Подробности роли Уоллис в фильме «Милосердие» (Mercy) на данный момент не раскрываются.

Ранее сообщалось, что звезда серии фильмов «Стражи галактики» Крис Пратт исполнит главную роль в новой картине Бекмамбетова.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность. Сценаристом проекта выступил Марко Ван Белль.

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      Варвара Кошечкина
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