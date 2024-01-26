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15:41, 26 января 2024Культура

Звезда «Стражей галактики» снимется в новом фильме Бекмамбетова

Актер Крис Пратт снимется в фильме режиссера Бекмамбетова «Милосердие»
Крис Пратт

Крис Пратт. Фото: David Swanson / Reuters

Актер и звезда серии фильмов «Стражи галактики» Крис Пратт снимется в новом научно-фантастическом триллере российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Deadline.

Звезда «Стражей галактики» исполнит главную роль в фильме «Милосердие» (Mercy). Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность.

Ранее детективный триллер «Пропавшая» (Missing) Тимура Бекмамбетова возглавил топ фильмов Netflix в США. Картина собрала 45 миллионов долларов в прокате при бюджете в 7 миллионов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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