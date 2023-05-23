Фильм Бекмамбетова «Пропавшая» возглавил топ американского Netflix

Фильм Тимура Бекмамбетова «Пропавшая» возглавил топ американского Netflix

Детективный триллер «Пропавшая» (Missing) российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова возглавил топ фильмов Netflix в США. Об этом сообщается в Telegram-канале компании Bazelevs.

Отмечается, что картина собрала 45 миллионов долларов в прокате при бюджете в семь. Фильм обошел за два дня в чарте экшен «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли, а также картину «Мужчина по имени Отто» с актером Томом Хэнксом.

Режиссерами ленты выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик, продюсированием занимался сам Бекмамбетов. «Пропавшая» снята в формате скринлайф, когда все события в фильме происходят на экране компьютера, планшета или смартфона.

В 2022 году стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs генеральному продюсеру компании Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.