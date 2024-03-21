Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:28, 21 марта 2024Ценности

22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для обложки журнала в куртке на голое тело

Изображение: Mario Sorrenti / V Magazine

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в съемке для журнала V Magazine в откровенных нарядах люксового бренда Celine. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

22-летняя манекенщица позировала перед фотографом в кожаной байкерской куртке на голое тело и черных колготках в сочетании с босоножками. Кроме того, для обложки она снялась в аналогичной куртке и ультракороткой мини-юбке. Гербер также запечатлели в полупрозрачном белом платье длины макси.

Известно, что автором снимков выступил фотограф Марио Соренти. Стилистом выступила Никола Формичетти, а визажистом — Канако Такаси.

В феврале дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала. На одном из фото модель предстала в золотистой майке и черных трусах от бикини, приспустив с бедер спортивные штаны.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Харьков снова под обстрелом. Российская армия начала уничтожать в городе базы западных наемников

      В Британии предрекли России прорыв на нескольких участках фронта

      Российская армия за сутки поразила 350 целей ВСУ

      В России заявили о плане Британии создать буферную зону вокруг Киева

      В порту Петербурга отказались от операций с одним веществом из-за дронов

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Во Франции пошутили про подготовку Макрона к драке с Путиным

      Генпрокуратура не поверила в смерть «крабового короля» России

      22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для обложки журнала в куртке на голое тело

      На Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше