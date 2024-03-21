22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась для обложки журнала в куртке на голое тело

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в съемке для журнала V Magazine в откровенных нарядах люксового бренда Celine. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

22-летняя манекенщица позировала перед фотографом в кожаной байкерской куртке на голое тело и черных колготках в сочетании с босоножками. Кроме того, для обложки она снялась в аналогичной куртке и ультракороткой мини-юбке. Гербер также запечатлели в полупрозрачном белом платье длины макси.

Известно, что автором снимков выступил фотограф Марио Соренти. Стилистом выступила Никола Формичетти, а визажистом — Канако Такаси.

В феврале дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала. На одном из фото модель предстала в золотистой майке и черных трусах от бикини, приспустив с бедер спортивные штаны.