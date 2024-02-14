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01:29, 14 февраля 2024Ценности

22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала

Фото: Lachlan Bailey / WSJ. Magazine

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенных образах для журнала WSJ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном фото 22-летняя манекенщица предстала в золотистой майке и черных трусах от бикини, приспустив с бедер спортивные штаны. На другом снимке девушка продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере от купальника и кожаных брюках с вырезами по бокам.

Кроме того, она примерила пиджак на голое тело и прозрачную футболку, сквозь которую была видна грудь. К данным образам модель подобрала кожаные черные сапоги в ковбойском стиле и плавки в черных и белых цветах.

Ранее Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для журнала Flaunt Magazine. 57-летняя манекенщица предстала перед камерой фотографа Грега Свейлса в прозрачном платье с пышной юбкой бренда Tory Burch.

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      Мария Винар
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