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18:08, 3 февраля 2024Ценности

57-летняя Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для журнала Flaunt Magazine. Соответствующий материал появился на сайте издания.

57-летняя манекенщица предстала перед камерой фотографа Грега Свейлса в прозрачном платье с пышной юбкой бренда Tory Burch. Также она надела бюстгальтер в тон и грубые сапоги с широкими голенищами марки Balenciaga. Образ знаменитости завершали наручные часы, цепочка с крупными звеньями на шее и солнцезащитные очки.

Кроме того, модель позировала в сером оверсайз-пиджаке в клетку и шортах из костюмной ткани. При этом она надела черный мини-топ и распахнула жакет.

Ранее канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась топлес для журнала Zeit Magazin. На одном из опубликованных снимков 58-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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