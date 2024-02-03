57-летняя Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для журнала Flaunt Magazine. Соответствующий материал появился на сайте издания.

57-летняя манекенщица предстала перед камерой фотографа Грега Свейлса в прозрачном платье с пышной юбкой бренда Tory Burch. Также она надела бюстгальтер в тон и грубые сапоги с широкими голенищами марки Balenciaga. Образ знаменитости завершали наручные часы, цепочка с крупными звеньями на шее и солнцезащитные очки.

Кроме того, модель позировала в сером оверсайз-пиджаке в клетку и шортах из костюмной ткани. При этом она надела черный мини-топ и распахнула жакет.

Ранее канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась топлес для журнала Zeit Magazin. На одном из опубликованных снимков 58-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.