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11:48, 2 февраля 2024Ценности

58-летняя Линда Евангелиста снялась топлес для журнала

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась топлес для журнала Zeit Magazin. Соответствующие фото размещены на официальном сайте издания.

На одном из опубликованных снимков 58-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь. На кадрах видно, что в области декольте манекенщицы присутствует шрам.

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При этом звезда надела расстегнутую джинсовую куртку, прикрывающую ее тело. Кроме того, модели сделали укладку на коротких волосах и макияж с акцентов на глазах.

В ноябре 2023 года Линда Евангелиста рассказала об увлечении опасными диетами после 30 лет. Выяснилось, что супермодель периодически придерживалась детокс-программы Master Cleanse, которая подразумевает употребление только соленой воды и травяного слабительного чая в течение первых десяти дней.

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      Екатерина Ештокина
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