58-летняя Линда Евангелиста снялась топлес для журнала

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась топлес для журнала Zeit Magazin. Соответствующие фото размещены на официальном сайте издания.

На одном из опубликованных снимков 58-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь. На кадрах видно, что в области декольте манекенщицы присутствует шрам.

При этом звезда надела расстегнутую джинсовую куртку, прикрывающую ее тело. Кроме того, модели сделали укладку на коротких волосах и макияж с акцентов на глазах.

В ноябре 2023 года Линда Евангелиста рассказала об увлечении опасными диетами после 30 лет. Выяснилось, что супермодель периодически придерживалась детокс-программы Master Cleanse, которая подразумевает употребление только соленой воды и травяного слабительного чая в течение первых десяти дней.