В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

Депутат Чепа: молчание Запада после атак на АЭС толкают ВСУ на безрассудство

Молчание Запада после попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать атомные электростанции (АЭС) подталкивает Киев к безрассудным действиям, так как там чувствуют безнаказанность, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на попытку Киева атаковать Курскую АЭС.

«Когда совершают террористические акты, в первую очередь, рассчитывают на то, что эффект от их действий будет очень громкий. Те люди, которые стоят за этим, не думают ни о последствиях, ни о людях, проживающих рядом, в том числе о людях, проживающих в их странах, которых это тоже коснется. Они, вообще, думают только о своих личных каких-то интересах, поэтому они продолжают совершать такие действия, количество террористических актов растет. Никакой реакции Запада практически мы не наблюдаем, поэтому они чувствуют безнаказанность с той стороны, это подталкивает к безрассудным действиям», — высказался парламентарий.

Ранее Mash рассказал, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС как минимум пятью дронами и одной ракетой C-200. Официально власти о попытке атаки на объект критической инфраструктуры не сообщали, но отчитывались об отражении атаки на Курскую область. В последствии на Курской АЭС отчитались о том, что станция работает в штатном режиме.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.