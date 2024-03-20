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09:18, 20 марта 2024Россия

Курская АЭС рассказала о своей работе на фоне попытки атаки ВСУ

Курская АЭС рассказала о штатной работе на фоне попытки атаки ВСУ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме на фоне попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом станция сообщила в Telegram-канале.

Mash ранее рассказал, что ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС как минимум пятью дронами и одной ракетой C-200. Официально власти о попытки атаки на объект критической инфраструктуры не сообщали, но отчитывались об отражении атаки на Курскую область.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении станции.

Там добавили, что энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2, в свою очередь, функционируют в режиме эксплуатации «без генерации».

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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      Анастасия Шейкина
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