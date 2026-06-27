Польша захотела отнять у России одно здание

Польша захотела через суд отнять у России здание бывшего генконсульства в Гданьске

Власти Польши захотели через суд отнять у России здание бывшего генконсульства в Гданьске. Об этом заявил советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский, передает РИА Новости.

«В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», — сказал он.

Генконсульство прекратило работу в декабре 2025 года. При этом российская сторона считает, что здание остается в ее собственности.

В здании бывшего генконсульства также остался российский сотрудник, который следил за сохранностью имущества. В декабре польские чиновники попытались ворваться в здание, однако им не удалось попасть внутрь.