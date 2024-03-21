Артемий Лебедев назвал американцев агрессивными и нетолерантными

Блогер Артемий Лебедев заявил, что жители США нетолерантные и агрессивные

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что жители США агрессивные и нетолерантные. Об этом минусе страны он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Если вы читаете либеральную прессу, вам может показаться, что там (в США — прим. «Ленты.ру») все просто святые. Но на самом деле это ужасно агрессивная страна с очень нетерпимым населением», — сказал дизайнер.

Таким образом Лебедев прокомментировал результаты исследования, согласно которым более половины жителей Нью-Йорка азиатского происхождения заявили, что к ним испытывали ненависть на почве расы.

Ранее Лебедев назвал недостаток российского менталитета. По его словам, россияне придают чересчур большое значение тому, что о них подумают в западных странах.

До этого блогер сравнил российский и западный менталитет. Лебедев заявил, что в России, в отличие от европейских стран, люди любят жаловаться.