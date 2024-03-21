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19:56, 21 марта 2024Среда обитания

Автовладельцев призвали не спешить с одной вещью

Эксперт Гагарин: сменить зимние шины на летние рекомендуется в начале апреля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Водителям на европейской части России лучше всего сменить зимнюю резину на летнюю в конце марта или начале апреля. Таким советом с NEWS.ru поделился автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

Перед наступлением зимы рекомендуется менять шины заранее, весной же лучше не спешить с этим. Перед поездкой в шиномонтаж эксперт призвал посмотреть прогноз погоды на пару недель вперед. Внимание при этом стоит обратить не на дневную температуру, а на ночную.

Если днем от солнца и тепла замерзнут лужи, ночью при минусовой температуре вода в них может превратиться в лед, предупредил Гагарин.

Ранее россиянам при выборе летней резины посоветовали обратить внимание на их размер, отдавая предпочтение указанному в руководстве по эксплуатации. Также важно учитывать протектор шины и максимальную скорость, на которой можно ехать с выбранными покрышками. Кроме того, водителям следует обратить внимание на их износостойкость.

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      Мария Черкасова
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