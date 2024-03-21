Безрассудный поступок туриста попал на видео и разгневал пользователей сети

Daily Mail: турист коснулся отпугивающей зверей решетки и получил удар током

Опасный поступок австралийского туриста попал на видео и разгневал пользователей сети. Кадры публикует Daily Mail.

На записи, сделанной на острове Кгари в Австралии, мужчина касается руками металлической решетки, предназначенной для отпугивания диких собак динго. Поскольку решетки электрические, путешественник получил удар током, закричал и покатился по земле.

В сети посчитали действия героя видео безрассудными. Аналогичное мнение высказали местные власти. «Подобное поведение безрассудно и может поставить под угрозу жизнь человека или нанести ущерб инфраструктуре, предназначенной для защиты людей от зверей», — сказал представитель Департамента окружающей среды, науки и инноваций Квинсленда.

Ранее собака динго укусила немецкого туриста за ногу и загнала его на капот автомобиля на австралийском острове Кгари. Мужчина находился на острове вместе с другими туристами. Дикий зверь появился, когда они остановились у ручья.

