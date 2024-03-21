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11:42, 21 марта 2024Из жизни

Мужчина случайно нашел рекордный золотой самородок за 3,5 миллиона рублей

В Великобритании мужчина нашел оцененный в 3,5 млн рублей золотой самородок

Фото: YvY illustrations / Shutterstock / Fotodom

Кладоискатель из Великобритании нашел рекордный золотой самородок весом 64,8 грамма, который оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Somerset County Gazette.

Неожиданная удача улыбнулась 67-летнему Ричарду Броку из графства Сомерсет. Мужчина участвовал в экспедиции по поиску ценностей при помощи металлоискателей в английском графстве Шропшир на границе с Уэльсом.

Когда Брок добрался до места, выяснилось, что его новое оборудование неисправно. Тогда он взял самый старый металлоискатель, который тоже работал плохо. «Сначала я нашел пару ржавых колышков от палатки с помощью этого запасного детектора с выцветшим экраном. А через 20 минут обнаружил этот самородок на глубине сантиметров 15», — поделился воспоминаниями о случайной находке британец.

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Он рассказал, что начал показывать золото другим участникам экспедиции, и все тут же бросились искать в том же месте, но ничего не нашли. Вскоре выяснилось, что найденный Броком самородок оказался крупнейшим в Англии. Предыдущая рекордная находка весила 54 грамма.

Самородок Брока вскоре выставят на аукцион. Эксперты оценили его как минимум в 30 тысяч фунтов стерлингов. Самые большие золотые самородки в Великобритании находили в Шотландии и Уэльсе. Они весят 85,7, 97,12 и 121,3 грамма.

Ранее 67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он хранил и никому не показывал с 1964 года. Тогда они с братом отыскали в грязи старинные монеты, девять иголок, три металлических предмета и бусину из янтаря.

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      Никита Савин
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